تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبراً يزعم وجود تهديدات إسرائيلية تستهدف مبنى البريد (مركز أوجيرو) المجاور لحسينية الإمام الخميني في مدينة بعلبك.

وعليه، تواصل فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام مع محافظ بعلبك – الهرمل الدكتور بشير خضر، الذي نفى نفياً قاطعاً صحة هذا الخبر، مؤكداً أنه عارٍ تماماً من الصحة ولا يمتّ إلى الواقع بأي صلة.

وكانت أفادت معلومات اليوم الأربعاء بورود تهديدات إسرائيلية تحذّر من ضرب مبنى البريد (مركز أوجيرو) بجانب حسينية الإمام الخميني في بعلبك، شرق لبنان.

وذكر مصدر أمني لـ”النهار”، أن موظّفاً في “أوجيرو” تلقّى اتّصالاً من رقم كمبيوتر على شاكلة الاتّصالات السابقة المشبوهة، والتي كانت تهدف إلى خلق حالة خوف والبلبلة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتحقّق من جدّية التهديد. ووفق المعطيات، تبلّغت الأجهزة الأمنية بخبر التهديد وتم إخلاء المبنى المهدّد.

ولفتت “النهار”، إلى أن اسم الموظّف الذي أبلغ القوى الأمنية هو عباس الشل.