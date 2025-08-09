إستشهد 6 عناصر من الجيش اللبناني جراء إنفجار خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته داخل منشأة لحزب الله في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور فيما جرح ٥ عسكريين آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة.

وأفادت مصادر "الحدث" بأنّ "شهداء الجيش اللبناني سقطوا في موقع عسكري كبير لحزب الله في صور"، لافتةً إلى أنّ "انفجار صور هز موقعاً لحزب الله توجد فيه كميات كبيرة من المدافع والصواريخ، وموقع الانفجار الذي استشهد فيه عناصر الجيش بمثابة نفق كبير".

والشهداء هم: ٤ من عديد اللواء الخامس واثنان من فوج الهندسة.

وتوجهت فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية نحو مكان الحادثة.

عون: وعلى الأثر، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على ملابسات الحادثة الأليمة.

وأعرب الرئيس عون عن ألمه لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدهم ، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس عون: "الوطن اليوم يفقد نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته. هؤلاء الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين. واني اذ احيي في هؤلاء الشهداء الأبطال روح التضحية والوفاء، وأقدر تضحياتهم الجسيمة التي قدموها من أجل أمن لبنان واستقراره، اؤكد إن استشهادهم ليس نهاية المطاف، بل شعلة أمل تنير درب الأجيال القادمة وتذكرهم بأن حرية الوطن لا تُصان إلا بالتضحيات الجسيمة".

وختم الرئيس عون بالقول: "دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً، وستبقى منارة تضيء طريق النضال من أجل لبنان حر وسيد ومستقل. رحم الله شهداءنا الأبطال وأسكنهم فسيح جناته".

سلام: ونعى رئيس الحكومة نواف سلام شهداء الجيش قائلًا: "بكثير من الألم يزف لبنان ابناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا".

من جهة أخرى، أجرى سلام اتصالًا بكلّ من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش، معزّيًا باستشهاد العسكريين في الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون – وادي زبقين في قضاء صور.

وأعرب الرئيس سلام عن بالغ حزنه وأسفه لهذه الخسارة الوطنية الجسيمة، مؤكدًا: “بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعبًا، ينحني إجلالًا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحم الله أبطالنا”.

كما توجّه رئيس مجلس الوزراء بالتعزية الحارة إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

منسى: بدوره، أجرى وزير الدفاع اتصالاً بقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، معزياً باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة. وقد أشاد الوزير منسى بتفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية في حماية أرض لبنان وشعبه.

الجميل: من جهته، كتب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "أكس": "تحيّة إجلال لشهداء الجيش اللبناني الأبطال الذين ارتقوا اليوم أثناء قيامهم بواجبهم خلال تفكيك صواريخ حزب الله في الجنوب. دماؤهم الطاهرة أمانة في أعناقنا، وفقدانهم خسارة لكل لبنان. تعازينا الحارّة للمؤسسة العسكرية ولعائلاتهم. رحمة الله عليهم وحمى الله لبنان السيّد المستقل".

السعد: وكتب النائب راجي السعد، عبر منصة “اكس”: “الرحمة والخلود لشهداء الجيش اللبناني والجرحى الذين سقطوا اليوم في مسيرة استعادة هيبة الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني”.

وأضاف: “نحن على ثقة تامة بأن لا شي يمكن أن يثني جيشنا البطل عن القيام بكل واجباته لفرض سيادة الدولة مهما عظمت التضحيات والتحديات”.

وختم: “نتقدم بأحر التعازي لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولقائد الجيش وضباطه وجنوده ولعائلات الشهداء الأبطال، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

البعريني: وكتب النائب وليد البعريني على منصة"أكس": "الرّحمة لشهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا اليوم في الجنوب. تحية إكبار للذين أكّدوا أن الدفاع عن الأرض والكرامة لا يعرف الاصطفافات. لبنان لا يُحمى إلا بتضحيات جيشه وسقوطهم يذكّر الجميع أن سيادة لبنان ليست ورقة تفاوض، وأن دماء الجنود أغلى من الحسابات السياسيّة والمصالح الخارجيّة".

التقدمي: وصدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني ضريبة الدم خلال مهامه الوطنية. ويتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي من قيادة الجيش اللبناني بأحرّ التعازي بالشهداء الذين سقطوا اليوم في الجنوب أثناء تأديتهم لواجبهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

ويشدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والدور الوطني الجامع الذي تقوم به في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاهلي لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، والبناء على تضحياتها من أجل مستقبل أفضل وبناء دولة جامعة لكل أبنائها.