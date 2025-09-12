كانت زيارة وفد الكونغرس الأميركي الذي رافق الموفد الأميركي توم برّاك والموفدة مورغان أورتاغوس مهمّة. المسألة لا تتعلق بزيارة تعارف أو استطلاع، بل وضعت خطوطًا عريضة لما قد يحمله مستقبل العلاقات اللبنانية - الأميركية.

يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان اهتمامًا بالغًا، ويظهر هذا الأمر من خلال زيارات برّاك وأورتاغوس المتلاحقة ورغبتهما في إبرام تسوية تمنع الحرب وتعيد للبنان سيادته.

وتركّز واشنطن بشكل أساسي على إنهاء حالة السلاح الشاذة وحصره بيد الدولة، والمباشرة بالإصلاحات، ويدخل لبنان في صلب الاهتمام الأميركي، ليس فقط لأنه يمسّ أمن إسرائيل، بل لأن لواشنطن مصالح مباشرة.

وباتت الولايات المتحدة الأميركية القوّة الأولى صاحبة النفوذ في لبنان، وهذا النفوذ ليس سياسيًّا فقط، بل يمتدّ إلى الاقتصاد، حيث تركّز واشنطن على محاربة الفساد ودخول استثمارات بطريقة مدروسة وغير مرتبطة بسياسات دول أخرى، أو يصبح لبنان حلقة مساومات اقتصادية مثلما كان يحصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطهران، حيث كان يمنح ماكرون جوائز ترضية في لبنان واستثمارات مقابل تأييد موقف إيران السياسي.

وكانت زيارة وفد الكونغرس وتصريح السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من بيروت عن معاهدة دفاع مشتركة مع لبنان لافتة، فالجميع ظنّ أن هذا الأمر فكرة وانطرحت وانتهت هنا، لكن ما حصل أن غراهام مضى بفكرته.

والجديد هو طرح غراهام هذه الفكرة منذ يومين أمام الكونغرس الأميركي، ومعروف أن الكونغرس هو مصنع القرارات المهمة. وشدّد غراهام على المضيّ بهذه الفكرة وصولًا إلى تطبيقها، شارحًا أهمية إبرام مثل هذه المعاهدة للبنان وأميركا أيضًا.

ويشير هذا الطرح إلى أهمية صون استقرار لبنان، فعند توقيع هذه الاتفاقية تصبح هناك مظلة حماية أميركية فوق لبنان فلا تستبيح الميليشيات حدوده وتفتعل حربًا كلّ ثلاثين عامًا. وستساعد هذه المعاهدة الجيش اللبناني على إعادة تسليح نفسه وتعزيز قدراته العسكرية وتقويته والسماح له ببسط سلطته. وكذلك سيتمكّن لبنان نتيجة هذه المعاهدة من حماية ثروته النفطية والغازية واستخراجها من دون أي مشاكل.

واللافت خلال المداخلات في الكونغرس، استذكار أحد السيناتوريين حادثة عام 1958 عندما طلب الرئيس كميل شمعون تدخّل المارينز بعد الثورة فنزلت على شواطئ بيروت القوات الأميركية، يومها كان لبنان مرتبطًا بمعاهدة مع واشنطن وتستطيع التدخل لحمايته.

ونادى عدد من أعضاء الكونغرس ببتّ هذه المعاهدة سريعًا. فهي تحمي أرض لبنان وتؤمّن مظلة حماية وتصون سيادته وحدوده وتحلّ كلّ المشاكل العالقة مع إسرائيل، وتمنح ضمانات بعدم الاعتداء على لبنان نتيجة حضور القوات الأميركية في بيروت وتوسعة القواعد دعمًا للجيش اللبناني ولحفظ الأمن والاستقرار.

وتأتي نقاشات أورتاغوس في لبنان والإصرار على تطبيق الورقة الأميركية لتأمين طوق حماية للبنان والتحضير لاحقًا لاتفاق أمني أميركي- لبناني يكون ثمرة تعاون طويل يؤسّس لمرحلة من الاستقرار.

لا يمكن للبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وأدخله "حزب اللّه" في لعبة الحرب الكبرى التي خسرها، فرض شروطه، فهناك رغبة أميركية في استعادة السيادة اللبنانية لمرّة نهائية، لكن إذا لم يسر لبنان ضمن المسار المرسوم وبقي "الحزب" يرهن لبنان لمصالح إيران فهذا يعني عودة الحرب، عندها لن يستطيع أحد تحمّل تبعاتها.

انطلقت النقاشات حول معاهدة الدفاع في الكونغرس، ويبدو أن هناك رغبة في تسريع هذا الأمر، فعامل الوقت ليس لمصلحة لبنان وأيّ تلكّؤ من السلطة السياسية يعني دفع البلد الثمن الأغلى.

الآن سركيس - "نداء الوطن"