تخطط مصر لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحري جديد يصل إلى الأردن بقدرة أولية 2000 ميغاواط.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان سبل زيادة التعاون مع الأردن في مجال الطاقة، وفي مقدمتها الربط الكهربائي "وتوسيعه ليشمل دولاً أخرى"، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتستهدف مصر بدء تصدير الكهرباء إلى الدول الثلاث اعتباراً من عام 2029، وذلك بعد رفع قدرة الربط الكهربائي الحالي مع الأردن بمقدار 4 أضعاف.

وتبلغ السعة الحالية للربط الكهربائي بين مصر والأردن 500 ميغاواط، يتمّ تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999، فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أن القاهرة تنسق مع عمّان لزيادة القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان لمجلس الوزراء قبل أسبوع.



