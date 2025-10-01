سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستوى قياسياً جديداً بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأميركي رسمياً وبعد أن عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل من توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3861.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3875.32 دولاراً.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 3901.40 دولاراً.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته خلال أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت العقود الآجلة في بورصة وول ستري