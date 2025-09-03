أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن المستشارية قدمت مقترحاً لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

جزء أساسي من المنظومة الأمنية العراقية

وقال الأعرجي في مقابلة تلفزيونية: "طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب".

وأشار إلى أن القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ"التسويق داخليا وخارجيا" قبل المضي في التصويت عليه.

كما أكد المسؤول العراقي أن الحكومة لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقا أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي.

كذلك شدد على أن الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية.

أزمة مع واشنطن

يذكر أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتضمن معاملة أفراد الحشد الشعبي بشكل متساو مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات.

وكانت هذه القضية تحولت من مجرد مسودة تشريعية إلى أزمة تهدد باندلاع أزمة مع واشنطن.