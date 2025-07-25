استهدفت غارة اسرائيلية سيّارة من نوع رابيد في برعشيت، أدّت الى سقوط قتيل هو عضو في حزب الله.

وأشار إعلام إسرائيلي الى ان طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اغتالت عنصرا مسلحا في حزب الله ببلدة تبنين جنوبي لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط شهيد".

الى ذلك، نقل عضو بلدية الضهيرة بسام سويد الى المستشفى اللبناني - الايطالي في صور، مصاباً بطلقين ناريين بعدما أطلق العدو عليه النار، بينما كان في طريقه الى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "مواطنا أصيب بجروح في بلدة الضهيرة قضاء صور، بعدما أطلق العدو الإسرائيلي النار في اتجاهه".

وأعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “جيش الدفاع هاجم في وقت سابق اليوم الجمعة في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي محمد حسن قصان مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله الإرهابي”.

وأضاف أدرعي: “كان المدعو قصان عمل اخيرًا على محاولات اعادة اعمار قوة حزب الله في منطقة بنت جبيل وعمل لتجنيد عناصر اخرى لصفوفه خلال الحرب”.

وتابع: “شكلت أنشطة العنصر الإرهابي انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء حي الدباكة في ميس الجبل، من دون وقوع اصابات.

وحلقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بلدتي النميرية وتفاحتا، وفوق الضاحية الجنوبية لبيروت.