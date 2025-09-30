المركزية - يعقد وزير الاعلام بول مرقص مؤتمرا صحافيا في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في مقر بلدية بيروت – ساحة رياض الصلح، للإعلان عن إطلاق دليل "حقوقك بالبلدية".

ويهدف الدليل، الذي أعده فريق من الحقوقيين بتكليف من وزير الإعلام، إلى توعية المواطنين على حقوقهم البلدية والخدمات المتاحة لهم، ويأتي ضمن إطار سلسلة أدلّة حقوق مواطنية تشمل قطاعات أخرى ، وقد وُضع بتصرّف بلدية بيروت.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن التحضيرات الجارية لتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "حديقة الإعلاميين"، بناءً على طلب الوزير مرقص، على أن تختار بلدية بيروت الموقع المناسب لهذا المشروع، تكريمًا للإعلام اللبناني ودوره الحر والرائد في خدمة الحقيقة والمجتمع.