مرفأ بيروت في ذروة نشاطه… الأرصفة ممتلئة والبواخر تفرغ حمولتها

المركزية- كشفت إدارة مرفأ بيروت في بيان، أن حركة الاستهلاك المحلي تسجل نمواً لافتاً يلامس 35% مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدة أن هذا الارتفاع يترجم نشاطاً متزايداً على الأرصفة.

وأشارت إلى أن ثلاث بواخر تقوم حالياً بعمليات التفريغ، فيما تنتظر بواخر أخرى دورها للدخول وإتمام الإجراءات اللوجستية.

ولفتت إلى أن هذا الزخم في حركة الاستيراد يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد الطلب الداخلي، حيث تعمل الفِرق الفنية والإدارية على ضمان انسيابية عمليات المناولة والتفريغ، بما يحافظ على وتيرة العمل ويواكب حاجات السوق المحلية.

