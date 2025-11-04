المركزية - نفى رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس أن قرارًا قد اتخذ يقضي بإقفال مركز أمن عام قرطبا.

وقال مرتينوس: لقد سعينا جاهدين مع الخيرين من مسؤولين ومواطنين لتأسيس هذا المركز منذ سنوات، ليس خدمة لقرطبا وأهلها فحسب، بل لكل بلدات وقرى جرود جبيل.

وبعد اتصالات قمنا بها على أعلى المستويات تأكد لنا أن لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وإننا إذ نشكر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على كل الجهود التي يقوم بها تسهيلًا للمواطنين والمقيمين والسائحين، نتمنى أن يبقى الأمن العام للحفاظ على أمن قرطبا والجوار ولبنان بشكل عام.