وقع رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك ومايك مشرف، مدير شركة كوانتوم ديجيتال لاب ش.م.ل. المتخصصة في بناء وتشغيل معامل فرز وتسميد ومعالجة حرارية للنفايات مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الشركة بدراسة إنشاء معمل من الجيل الخامس في المكب الحالي المعتمد من بلديات البترون.

وبعد اجتماعات عدة عقدت بين رئيس الاتحاد وممثلي الشركة، حيث تم عرض المزايا الحديثة للمعمل المزمع انشاؤه، بطريقة BOT، بحيث تكون الانبعاثات السامة منه اقل من الحد المسموح به عالميا، ويتضمن خمس فيلترات تعمل على تنقية الانبعاثات الى ما دون الحد الادنى، إضاقة الى توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 16 ميغاوات يستخدم المعمل منها 3 ميغاوات لتشغيله وبالامكان الافادة من الفائض لإنارة منطقة البترون والجوار 24 ساعة يوميا، بكلفة لا تتعدى ال 15 سنتيم للكيلووات للمستهلك.

ومن ميزات المعمل انه لا يترك أي أثار بيئية او مخلفات إذ أن جميع المخلفات التي تنتج عنه تتم معالجتها لتصبح صالحة للاستخدام سواء في رصف الطرقات او اعمال التزفيت، كما تعهدت الشركة بتحويل المكب الحالي الى حديقة عامة خلال مهلة خمس سنوات من بداية العمل.

المعمل المزمع إنشاؤه هو الاول في لبنان والشرق الاوسط على أمل ان تحذو سائر الاتحادات حذو اتحاد بلديات البترون لإزالة المكبات من جميع الاراضي اللبنانية.