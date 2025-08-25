المركزية- أعلنت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رولاند بيرغر – الشرق الأوسط، بهدف إقامة شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وتجسّد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم الأولويات الوطنية، وتحفيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق الابتكار من خلال التمويل الاستراتيجي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتنفيذ مبادرات مشتركة للانطلاق نحو الأسواق.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل رولاند بيرغر وOMSITAI على تطوير مبادرات قائمة على الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في الاستراتيجيات الوطنية وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى صياغة أطر حوكمة تضمن اعتمادًا آمنًا وأخلاقيًا وفعّالًا للذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية.

وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان كمال شحادة شدد في المناسبة، على أن هذه المذكرة هي خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في لبنان، وتعكس التزامنا بتطوير بيئة تكنولوجية قائمة على الابتكار والمعايير العالمية، قائلاً: إن تعاوننا مع شركة رولاند بيرغر، بما تملكه من خبرة دولية واسعة، سيسهم في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ويدعم خططنا في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز مكانة لبنان في هذا المجال الحيوي.

من جهته، قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط ورئيس قسم الخدمات والتحول الرقمي في رولاند بيرغر نزار حنيني: يشرفنا التعاون مع OMSITAI / MITAI والمساهمة بخبراتنا العالمية ورؤيتنا التقنية دعمًا للرؤية الطموحة للبنان في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة رولاند بيرغر المستمر بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتعزيز ريادة الأعمال، وترسيخ إيمانها بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع جاهزية الذكاء الاصطناعي.