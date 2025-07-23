المركزية- وَقَّع رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام ورئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ظافر شاوي مذكرة تفاهم بين مصلحة الابحاث الزراعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ، وذلك في مقر مختبرات مصلحة الابحاث في الفنار.

وتهدف المذكرة الى تفعيل التعاون بين الجانبين لا سيما في مجال الأبحاث والفحوص المخبرية بما يسهم في تطوير وتنمية قطاع النبيذ في لبنان.

حضر حفل التوقيع بالإضافة الى افرام وشاوي، فريق عمل المصلحة من الباحثين والخبراء وأعضاء مجلس المعهد ومجموعة من ممثلي منتجي النبيذ الأعضاء في الهيئة العامة للمعهد.

وجرى خلال اللقاء، عرض قدمه اختصاصيو المصلحة حول الاعمال التي تقوم بها مختبرات واقسام المصلحة ذات الصلة بالنبيذ والكرمة.

افرام

في كلمته رحب افرام بالمشاركين واثنى على دور المعهد والافق المتوفرة للتعاون بين الطرفين كما اكد على جميع المنتجين بأن باب مصلحة الابحاث العلمية الزراعية مفتوح دوما لهم ودعاهم للتواصل مع الخبراء في المصلحة عندما يجدون ضرورة لذلك علما ان مختلف المشاركين اليوم هم اما زملاء لنا او طلابنا في الجامعات ولا شك اننا نسعى جميعنا لهدف مشترك هو تحسين منتجات النبيذ اللبناني.

شاوي

أما شاوي فشكر افرام على جهوده، وأكد ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس ادارة المعهد، وهو سيفتح آفاقًا جديدة لتعاون أكبر وأكثر متانة بين الطرفين بهدف تطوير قطاع الكرمة والنبيذ اللبناني.

كما شكر وزارة المالية على تخصيص مبلغ لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برئاسة أفرام، الأمر الذي سيسهم في تمكين المزارعين من إجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبر البقاع، معربًا عن أمله في تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات.

وتناول التحديات التي تواجه تصدير النبيذ، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب توتر العلاقات، ساهمت في تعقيد الوضع، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول لموضوع التصدير.

جولة

وانتهى اللقاء بجولة على مختبرات المصلحة تعرف خلالها المنتجون على التقنيات المستخدمة والامكانيات المتوفرة التي يمكن الاستفادة منها.