المركزية- أصدر وزير المال ياسين جابر مذكرة إلى المديريات والمصالح كافة في وزارة المالية جاء فيها: "بعد ورود عدد من الشكاوى عن أشخاص ومعقبي معاملات يدّعون أنهم يقومون بمتابعة ملفات تخصّ مكتب وزير المالية أو معاونيه،

وبما أن هؤلاء المذكورين آنفاً يفرضون على الموظفين إتمام وإنهاء الملفات على وجه السرعة دون مراعاة للتسلسل الزمني في إنجاز المعاملات، كما وطلب مبالغ نقدية من أصحاب العلاقة،

بناءً عليه،

يُطلب الى المديريات والمصالح في وزارة المالية كافة:

- الالتزام بإنجاز المعاملات وفق التسلسل الزمني دون مراعاة أي محسوبية.

- الإبلاغ عن أسماء مدعي الصفة ليصار الى ملاحقتهم وفق الأصول القانونية وذلك عبر أرقام الهاتف التالية:

01/981562

01/981460

كما سيصار إلى طلب نسَخ عن المعاملات التي تمت متابعتها من قبل هؤلاء الأشخاص والمعقبين ليبنى على الشيء مقتضاه".

















