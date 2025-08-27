11:12 AMClock
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنّ فريقًا من مفتشي الوكالة "عاد إلى إيران" للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في حزيران.        

وقال غروسي لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ونحن على وشك البدء من جديد".

وأضاف: "في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته من دون البعض الآخر ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك".

