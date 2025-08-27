أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنّ فريقًا من مفتشي الوكالة "عاد إلى إيران" للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في حزيران.

وقال غروسي لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ونحن على وشك البدء من جديد".

وأضاف: "في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته من دون البعض الآخر ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك".