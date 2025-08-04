واشنطن ـ ذكرت تقارير صحافية ان الولايات المتحدة ستفرض على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول سياحية وتجارية دفع كفالة تصل إلى 15,000 دولار أميركي، في إطار جهودها الرامية إلى الحد من الزائرين الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.

وأشارت التقارير نقلاً عن وزارة الخارجية الأميركية إلى أن البرنامج التجريبي، الذي يستمر عاماً كاملاً، سيبدأ في 20 آب/ أغسطس، وسيستهدف الأفراد القادمين من دول يتجاوز فيها عدد كبير من الأشخاص مدة إقاماتهم وتأشيراتهم.

وأفادت التقارير أنه سيكون أمام موظفي القنصليات الأميركية ثلاثة خيارات لمبالغ الكفالة 5,000 و10,000 و15,000 دولار أميركي. وذكرت أن قائمة الدول التي يشملها برنامج التأشيرات ستنشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، وقد تُعدّل أثناء تنفيذ البرنامج التجريبي.

ونقل عن وزارة الخارجية الأميركية أن البرنامج الجديد جاء استجابةً لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بعنوان "حماية الشعب الأميركي من الغزو".