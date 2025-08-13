طالب محافظ الجنوب منصور ضو في بيان " الجهات المعنية من ادارية وامنية باجراء تحقيق لكشف وقائع واسباب اندلاع حريق جبل النفايات في محيط معمل المعالجة في سينيق جنوبي مدينة صيدا قبل يومين والذي عملت عناصر اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وبمساعدة طوافات من الجيش اللبناني على اخماد النيران منعا لتمدده لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في تصاعد سحب الدخان وانبعاث غازات تشكل ضررا خطيرا على صحة وسلامة المواطنين. كذلك التثبت من صحة معلومات ترددت حول عدم وجود عملية فرز للنفايات داخل المعمل وتكديسها باكياس.

واكد " ان نتائج ومعطيات التحقيق ستكون محط متابعة مع المسؤولين المعنيين لاجراء المقتضى القانوني بحق كل من تثبت مسؤوليته في هذا الخصوص.