التقط ميكروفون مفتوح محادثة جانبية سرية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن عدسات المصوّرين والكاميرات التقطت ترامب وماكرون وهما يتحدثان بصوت منخفض جدا في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض.

وجاء حديثهما قبيل بدء القمة التي جمعت ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبا بشأن حرب أوكرانيا.

ووفق ما نقلت "سي إن إن"، فإن ترامب أخبر ماكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى حل للحرب.

وهمس ترامب قائلا لماكرون: "أعتقد أن بوتين يريد عقد صفقة. أعتقد أنه يريد عقد صفقة من أجلي، هل تفهم ذلك؟ قد يبدو هذا جنونا".

ويُسمع ترامب أيضا وهو يتحدث عن ترتيب لقاء ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي، وهو ما قال الرئيس الأميركي علنا إنه يعتقد أنه سيحدث.