أعلنت حكومة طالبان أن وفدا برئاسة وزير الدفاع محمد يعقوب وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات مع وفد باكستاني بوساطة قطرية، بعد انهيار الهدنة بين البلدين مساء الجمعة.

وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر منصة "أكس": "توجه وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى الدوحة اليوم".

وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق، أن وفدا باكستانيا سيتوجه السبت إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.

وتأتي هذه المفاوضات وسط تبادل للاتهامات بين كابول وإسلام آباد، إذ تتهم باكستان طالبان الأفغانية بإيواء مسلحي طالبان الباكستانية، بينما تدين كابول الغارات الجوية الباكستانية على إقليم باكتيكا التي أوقعت ضحايا مدنيين.