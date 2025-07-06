أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن "تفاؤله" على ثلاثة أصعدة هي: "فرص إبرام اتفاق مع حركة حماس في المستقبل القريب، والتوصل إلى اتفاق مع إيران يحرمها من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وتوسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل سوريا ولبنان".

وأضاف خلال حديث مع الجالية اليهودية في هامبتونز بنيويورك، أورده موقع "واي نت" العبري: "في المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن، تُبذل جهودٌ كبيرة لإعادة الجثث أيضًا. هناك زخمٌ كبيرٌ للصفقة، وهي تسير في الاتجاه الصحيح".

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ونقل "واي نت" عن ويتكوف، قوله: "آمل أن تُنهي إسرائيل الحرب. هناك زخم كبير للتوصل إلى اتفاق، وهو يسير في الاتجاه الصحيح". ووعد بأن ترامب "سيُغير وجه الشرق الأوسط"، مُشيرًا إلى أن التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إسرائيل "لا لبس فيه".

ويأتي ذلك عشية توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي، وفي ظل وصول وفد التفاوض الإسرائيلي إلى قطر، في محاولة لدفع محادثات وقف إطلاق النار واتفاقية الأسرى مع حماس. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس ترامب خلال الزيارة ليل الاثنين الثلاثاء.