دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب مشاركته في اجتماع استضافه نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون إلى تشديد العقوبات على روسيا في حال فشلت مفاوضات السلام المرتقبة بينها وبين أوكرانيا بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال للصحافيين :"إنّه إذا تمّ رفض هذه العملية، فنحن أيضا جميعا متّفقون على أنّه سيتعيّن تشديد العقوبات، وفي أيّ حال، اتّخاذ موقف يفرض المزيد من الضغط على الجانب الروسي".

وأكّد أنّ "إحدى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام بينها وبين روسيا هو أن يكون جيشها قويا بما يكفي لردع أيّ غزو روسي جديد".

وقال :"لقد تمكنتُ عصر اليوم من استعراض محتوى هذه الضمانات الأمنية التي تتمثّل في جيش أوكراني قوي، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".