أعلن إيلون ماسك، يوم الخميس، عن خطط لإعادة إطلاق منصة “فاين” الشهيرة، التي توقفت عن العمل منذ 9 سنوات.

وجاء إعلان ماسك بعد سنوات من الحديث عن إعادة إحياء “فاين”، التي كانت تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو قصيرة مدتها ست ثوان. ومن المقرر أن يعيد ماسك إطلاق المنصة من خلال “إكس”، التي يمتلكها حاليا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ المشروع.

وكانت “فاين” قد أُطلقت في عام 2012، وحقق التطبيق نجاحا سريعا بفضل سعة انتشاره بين المستخدمين.

واستحوذت X “تويتر سابقا” على “فاين” في 2013 مقابل 30 مليون دولار، وظل التطبيق يعمل حتى تم إغلاقه في 2017 بسبب مشاكل داخلية تتعلق بالتمويل وصراعات حول تعويضات المبدعين.