أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو له من على سطح البيت الأبيض، وتصريحا أدلى به من هناك.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين الذين كانوا يطرحون أسئلتهم عليه: "سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة للصحة"، وعندما سأله صحافي عما يسعى إلى بنائه، أجاب بسخرية: "صواريخ نووية".

وأبرز نشطاء قيام الرئيس الأميركي باستقبال أسئلة من إعلاميين كانوا يقفون في الأسفل، واضطراره للإشارة ورفع صوته في إجاباته خلال الجولة التي قام بها فوق قاعة المؤتمرات الصحافية برفقة المهندس المسؤول عن قاعة الرقص التي يريد ترامب بنائها في البيت الأبيض.

