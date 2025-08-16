أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن خبير قراءة الشفاه كشف عما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب للزعيم الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائهما في مطار أنكوريدج في ألاسكا.



ونقلت الصحيفة: "وفق ما ذكر خبير قراءة الشفاه لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الكلمات الأولى التي تبادلاها خلال اللقاء هي قول ترامب: 'أخيرا'. وعند مصافحته قال ترامب: 'لقد فعلتها، سررت برؤيتك، أنا ممتن جدا'".



وأضاف الخبير للصحيفة أنه خلال التحية الحارة، وعد الرئيسان بعضهما البعض بـ"المساعدة". وفي وقت لاحق، وعند الصعود إلى المنصة، أشار ترامب إلى أهمية المصافحة لأنها "تترك انطباعا جيدا"، فما كان من الرئيس الروسي إلا أن أومأ برأسه مدا يده لزميله الأميركي.