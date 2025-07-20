أفادت قناة كانّ الإخبارية بأن نحو 2000 درزي في إسرائيل وقّعوا على وثيقة يُعلنون فيها نيتهم الانضمام إلى القتال في سوريا إذا لم تتوقف الهجمات ضد الدروز من قِبل أبناء العشائر البدوية والقوات المتحالفة مع الحكومة.

ووفقاً للقناة، جاء في الوثيقة: "نستعد للتطوع للقتال إلى جانب إخواننا في السويداء. لقد حان وقت الاستعداد للدفاع عن إخواننا وأرضنا وديننا".

وأضافت القناة أن من بين الموقعين جنود احتياط عاملين في الجيش الإسرائيلي.

وقد أثارت الرسالة قلقاً بالغاً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تسعى جاهدة لإقناع القادة الدروز بترك أمر معالجة أي عنف إضافي للجيش الإسرائيلي.

وأُعلن وقف إطلاق النار عدة مرات في منطقة السويداء في الأيام الأخيرة، لكنها خُرقت مراراً.

وأشارت التقارير في الساعات الأخيرة إلى توقف الاشتباكات في مدينة السويداء وتطهير المنطقة من مقاتلي العشائر البدوية عقب نشر قوات الأمن السورية لفرض وقف إطلاق النار.