المركزية- يعقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في العاشرة قبل ظهر الأربعاء 24 الجاري مؤتمراً صحافياً على أوتوستراد ضبيه – مقابل City Furniture، وذلك عند إحدى النقاط السوداء الحسّاسة لتجمّع مياه الأمطار.

ويهدف المؤتمر إلى "عرض خطة الوزارة وحملتها التوعوية، إضافة إلى إبراز دور الجهات الشريكة في مواجهة تحديات موسم الشتاء" بحسب بيان الوزارة.

