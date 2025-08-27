عُثر على جثة رجل خامسة في نهر السين، بالقرب من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ما يثير تساؤلات حول وجود صلة بينها وبين أربع جثث أخرى انتُشلت من النهر في وقت سابق من الشهر.

وأكد مكتب المدعي العام الفرنسي أن الجثة، التي لم تُحدد هويتها بعد، عُثر عليها يوم الثلاثاء في منطقة شارونتون لو بون جنوب شرق باريس.

وأضاف المسؤولون أنهم ما زالوا يحاولون تحديد سبب الوفاة وما إذا كانت هناك أي صلة بينها وبين الجثث الأربع التي عُثر عليها في 13 اب أغسطس.

وكانت الشرطة ألقت القبض على رجل في وقت سابق من الأسبوع للاشتباه في تورطه بقتل أربعة رجال عُثر على جثثهم في شوازي لو روا، وهي منطقة تقع على منبع النهر من شارونتون لو بون ومعروفة بأنها مكان يرتاده أفراد مجتمع الميم.