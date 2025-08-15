نوهت لجنة السياحة في بلدية فنيدق بالحركة السياحية المزدهرة في المنطقة، بحيث شهدت الشاليهات والمطاعم المحلية ارتفاعا غير مسبوق في نسبة الحجوزات تجاوزت 100% مقارنة بالشهر الماضي. وقالت في بيان: "هذا النمو الاستثنائي يعكس بوضوح حالة الازدهار والتنمية التي تشهدها المدينة، ويؤكد على ثقة المواطنين والزوار في مستوى الأمان والاستقرار الذي تنعم به المنطقة".

أضافت: "يأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها البلدية في تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق السياحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الحملات الترويجية التي ساهمت في إبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات جذب سياحي واقتصادي".

وختمت: "تؤكد البلدية التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات، وتهيئة بيئة مثالية للعيش والاستثمار، بما يحقق تطلعات المجتمع المحلي ويعزز مكانة المدينة على الخارطة السياحية والاقتصادية".