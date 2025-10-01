– أعلن تجمّع "QOOT"، وهو تجمّع الابتكار للصناعات الزراعية والغذائية في لبنان، عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائية (AFIA 2025)، المحطّة الوطنية الرائدة المخصصة لتسليط الضوء على المنتجات المبتكرة ولتكريم المنتجين المبتكرين في هذا القطاع الحيوي.

تُنظَّم الجائزة برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة في لبنان، لتؤكد مجددًا على قدرة لبنان على النموّ، مع إبراز الدور الاستراتيجي للإبتكار في القطاع الزراعي والغذائي في تعزيز الإقتصاد وزيادة القدرة التنافسيّة، كما وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتحت شعار هذا العام "لبنان ينهض بالابتكار"، يدعو تجمّع QOOT جميع المؤسّسات الزراعية والغذائيّة للمشاركة في هذه الجائزة من خلال التقدّم بترشيح منتجاتهم المُبتَكَرة، من أجل تعزيز موقعهم على خارطة الإبتكار في لبنان.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل مميز يُقام بتاريخ 27 تشرين الثاني 2025، بحضور فعاليات سياسية ودبلوماسية وصناعيّة واقتصادية وشركاء دوليين وباحثين.

ويتم تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا في لبنان، والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج (Euromed Clusters Forward) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD), لتوحيد الجهود وتوفير الخبرة والدعم اللازم لتحفيز الابتكار في القطاع. إضافةً على ذلك، تحظى الجائزة بدعم عدد كبير من الشركاء المحليّين من القطاع الخاص والجمعيّات والجامعات ومراكز الأبحاث.

وتشمل الجوائز:

قسائم بحث وتطوير مقدمة من مراكز أبحاث وجامعات لبنانية عريقة

جوائز من شركاء “QOOT”

فرص إرشاد وتوجيه وتوسيع شبكة العلاقات مع رواد القطاع.

وبحسب ما صرّح به د. مارك بو زيدان - المدير التنفيذي لتجمّع “QOOT”: " إن جائزة الإبتكار في الصناعات الزراعيّة والغذائية ليست مجرّد تكريم، بل هي حركة وطنية تجسّد قدرة لبنان على الابتكار في مواجهة التحديات. هدفنا من خلال هذه المبادرة هو دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات لتعزيز التحول في القطاع الزراعي والغذائي وترسيخ موقع لبنان كمنصة إقليمية للتميز."

وبإطلاق نسختها الثالثة، تواصل جائزة الإبتكار في الصناعات الزراعيّة والغذائية دورها كمنبر ريادي لتعزيز الابتكار والتعاون والاستدامة في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية في لبنان، مؤكدة التزام "QOOT" بتأسيس بيئة متكاملة حيث يفتح الابتكار آفاق النمو والفرص أمام الجميع.

يمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الاستمارة الرسمية من خلال الرابط التالي: https://berytech.jotform.com/240431265574959