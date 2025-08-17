أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنّ "سياسة بلاده تقوم على ترسيخ استقرار الأمن في المنطقة بمشاركة دولها، بحيث تكون جميع الدول قوية وقادرة على حماية سيادتها".

وأوضح لاريجاني، في تصريح عقب زيارته إلى العراق، أنّه "تم توقيع اتفاق أمني بين البلدين يعكس رغبة مشتركة في تحقيق الاستقرار"، مشدّدًا على أنّ "الاتفاق ينصّ على التزام كلّ من طهران وبغداد بعدم السماح بالإخلال بأمنهما".

وأشار لاريجاني إلى أنّ "مسألة اختراق العدو للداخل الإيراني جدّية للغاية، ويجب التصدّي لها بحزم"، معتبرًا أنّ أي تفريط في هذا المجال يمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن إيران والمنطقة".

وقال: "على إسرائيل أن تعلم أن حرب الـ12 يومًا لم تكن سوى جزء من قوتنا العسكرية وأن أيامًا عصيبة تنتظرها".