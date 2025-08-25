أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، أنّ هناك خطة لإطلاق الأسرى وافقت عليها حركة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية “تتلاعب والأسرى يموتون”، مجدداً انتقاده لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورفض لابيد دعوة رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس إلى تشكيل ما سماه “حكومة إنقاذ الأسرى” لمدة ستة أشهر، مؤكداً أنه لا يرى جدوى من المشاركة في حكومة تضم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأضاف: “اقتراحي السابق لا يزال قائماً، وهو منح نتنياهو شبكة أمان خارجية للتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى، لكن الحكومة الحالية تواصل إطلاق وعود جوفاء”.

وأشار لابيد إلى أن تكرار الحديث عن إعادة الأسرى عبر توسيع العمليات العسكرية “هو بالضبط ما سمعناه قبل رفح”، مضيفاً: “وماذا حدث؟ مات المخطوفون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد”.