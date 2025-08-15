تجذب القمة المرتقبة، الجمعة، في ألاسكا، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنظار العالم، وقد سبق أن ألتقى الزعيمان، ولكل منهما أسلوبه في الاجتماعات الخاصة.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن أول لقاء بين ترامب وبوتين كان في يوليو عام 2017، خلال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا، وجاء ذلك اللقاء بعد أشهر فقط من دخول ترامب للبيت الأبيض.

وتبادل الزعيمان كلمات دافئة ومصافحة رسمية أمام أنظار العالم، في ذلك اليوم.

والتقى ترامب ببوتين وجها لوجه، مرة أخرى في سنة 2017، في المنتدى الاقتصادي في فيتنام، وتم تصويرهما وهما يتحدثان بين القادة العالميين الآخرين.

كما التقى الزعيمان في هلسنكي بفنلندا في يوليو 2018 لإجراء محادثات مغلقة، واختتمت هذه المحادثات بإهداء بوتين لترامب كرة قدم من كأس العالم للرجال، التي استضافتها روسيا في ذلك العام.

وجمعت قمة العشرين في الأرجنتين في نوفمبر 2018، الزعيمين مرة أخرى، وكانت قمة العشرين في اليابان يونيو 2019، آخر لقاء بين ترامب وبوتين.

أسلوب الزعيمين

وفقا لمسؤولين سابقين تعاملوا مع أحد الزعيمين أو كليهما، فإن الرجلين يتبعان أسلوبا مختلفا في الاجتماعات الخاصة.

ويدرك ترامب قدرة بوتين على السيطرة على المحادثات بخطابات طويلة وسريعة النطق تمنح المتحدث معه فرصا قليلة للرد، بحسب دبلوماسيين وصفوا أسلوب الزعيم الروسي لشبكة "بي بي سي".

قال لوري بريستو، السفير البريطاني في روسيا من 2016 إلى 2020: "كل شيء في جميع اللقاءات مع بوتين يتعلق بالسلطة. من يتحكم في التوقيت، والمحتوى، والأجندة، والنبرة، النقطة هي أنك لا تعرف أبدا ما الذي ستحصل عليه".

وأشار السفير السابق في روسيا إلى أن المترجمين يجدون صعوبة في مواكبة حديثه، لذلك حرص ترامب على اصطحاب مترجم خاص به.

وقالت فيونا هيل، المساعدة السابقة لترامب، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، إن "بوتين يسخر من ترامب باستخدام اللغة الروسية بطريقة يمكن أن تكون ساخرة وتهكمية للغاية، وهذا يضيع تماما في الترجمة".

وأوضح السفير البريطاني السابق في روسيا توني برينتون أن بوتين لم يكن أبدا شخصية عفوية، وأضاف: "كرة القدم، الابتسامات، النكات، هذا النوع من الأشياء.. ليس بطبيعته شخصا ودودا، لكنه يعمل على ذلك عندما يعتقد أنه مهم للعلاقة".

من جهته قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، أن هذا الأخير يتبع أسلوب المؤتمرات الصحفية العامة في الاجتماعات الخاصة.

وبين أنه: "لا يستعد لها حقا، إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى ذلك، لا يعتقد أنه بحاجة إلى المعلومات الأساسية. أنا متأكد من أنهم يعدون مواد إحاطة كما فعلنا دائما، وهو لن يقرأها".

وأشار بولتون إلى أن بوتين، الذي تلقى تدريبا في جهاز المخابرات السوفيتي، سيستخدم مهاراته لمحاولة التلاعب بترامب، وقال: "لقد فعل ذلك من قبل وسيفعله مرة أخرى".