المركزية- أعلنت "شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان، أنه "بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة ونظراً إلى الارتفاع الكبير في استهلاك التيار، اتخذت التدابير التالية:

١: لتأمين الحد الأدنى من التبريد، سيتم فتح أبواب كواتم المولدات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعض الظهر، ونعتذر عن الإزعاج بسبب صوت المولدات.

٢: إن المسؤول الفني عن أي مولد، لديه صلاحية إطفاء المولد إذا ارتفعت نسبة الحرارة أكثر من المسموح فنياً، لمدة ساعة ونصف الساعة، ونعتذر أيضاً عن هذا التدبير.

٣: لقد تعطل لدينا أربع مولدات بسبب الحرارة المرتفعة وبسبب الاستهلاك المرتفع من قبل المشتركين، واتخذت التدابير اللازمة لإبدال المولدات بسرعة.

وختمت: ⁠إننا نعمل قدر المستطاع لتجنب التقنين، ونرجو ربنا أن تكون يده معنا.