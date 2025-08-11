Aug 11, 2025 2:01 PMClock
"كهرباء جبيل": تدابير استثنائية بسبب الحرارة المرتفعة

المركزية- أعلنت "شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان، أنه "بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة ونظراً إلى الارتفاع الكبير في استهلاك التيار، اتخذت التدابير التالية:

١: لتأمين الحد الأدنى من التبريد، سيتم فتح أبواب كواتم المولدات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعض الظهر، ونعتذر عن الإزعاج بسبب صوت المولدات.

٢: إن المسؤول الفني عن أي مولد، لديه صلاحية إطفاء المولد إذا ارتفعت نسبة الحرارة أكثر من المسموح فنياً، لمدة ساعة ونصف الساعة، ونعتذر أيضاً عن هذا التدبير.

٣: لقد تعطل لدينا أربع مولدات بسبب الحرارة المرتفعة وبسبب الاستهلاك المرتفع من قبل المشتركين، واتخذت التدابير اللازمة لإبدال المولدات بسرعة.

وختمت: ⁠إننا نعمل قدر المستطاع لتجنب التقنين، ونرجو ربنا أن تكون يده معنا.

 

