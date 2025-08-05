أعلنت كندا أنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل مجددا بانتهاك القانون الدولي.

وقالت الحكومة الكندية في بيان، أوردته "رويترز": "سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أُسقطت جوا 21600 رطل"، أي ما يعادل نحو 9.7 طن.

وذكرت هيئة البث الكندية أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات المسلحة الكندية على القطاع باستخدام طائراتها.

واعتبرت أن "هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا".