المركزية- صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "إجراء جديد يضاف إلى سلسلة الإجراءات النوعيّة والمهمة التي يتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي والهادفة إلى تعزيز قدرة المستشفيات على توفير العلاجات المتخصصة، ولا سيما في الحالات التي تتطلب عناية فائقة وتقنيات متقدّمة، وذلك ضمن إطار رؤية متكاملة لتطوير النظام الاستشفائي المقطوع، بما يضمن عدالة التغطية وجودة الرعاية الطبية.

وفي التفاصيل أنّه، واستناداً إلى قرار المصادقة من قبل سلطة الوصاية رقم 97/1 بتاريخ6/8/2025، وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/7/2025 رقم 1410، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 8/ 8/ 2025 حملت الرقم 803 قضى بموجبها رفع تعرفة اليوم الاستشفائي المقطوع للمصابين بالحروق، في المستشفيات المتعاقدة مع هذا القسم وفق الآلية الآتية:

أول 30 يوماً: 40 000 000 ل.ل في اليوم الواحد

من اليوم 31: 34 000 000 ل.ل في اليوم الواحد

وتشمل هذه التعرفات كامل العلاج بما فيه أتعاب الأطباء.

ومع هذه الخطوة، كما سابقاتها، تبرهن إدارة الضمان عن إرادة جدّيّة وحقيقيّة في تأمين تغطية صحيّة لائقة للمرضى المضمونين وعدم تحميلهم أيّة أعباء مالية إضافية، خاصةً في ظل الارتفاع الحاد في كلفة العلاجات.

وبدوره يؤكّد المدير العام أنّ خطوات جديدة سوف تتّخذ في الأسابيع القليلة القادمة من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحيّة بواسطة أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً".