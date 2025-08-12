أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "من موقعه المسؤول والتزامًا بواجبه تجاه الشأن العام، أطلق المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، سلسلة من القرارات والتدابير لتطوير القطاع الصحي، كان قد بدأها منذ وقوع الأزمة المالية والاقتصادية في العام 2019، لاحتواء تداعياتها بدايةً، والعودة بالتقديمات الصحية كما كانت عليه قبلها تالياً".

وأشارت الى أنه "خلال الأشهر الماضية، قام المدير العام برفع تعرفة عمليات زرع الصمام الأبهري بالقسطرة (TAVI) وزراعة مضخة القلب (LVAD) ، كما رفع نسبة تغطية كافة الأعمال الجراحية المقطوعة تدريجيًا إلى أن وصلت إلى 90%، وزاد قيمة الـ K للأعمال الطبيّة غير المقطوعة وبدل العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية، وغيرها. واليوم، يضيف د. كركي إلى هذه المسيرة إنجازًا جديدًا".

وقالت: "في التفاصيل أنّه، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1412 المتخذ في الجلسة رقم 1113 بتاريخ 31/7/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 12/8/2025، حملت الرقم 804 قضى بموجبها باعتماد تقنية الجراحة الروبوتية ضمن لائحة الأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا للمبلغ المقطوع، الأمر الذي يعدّ خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع الصحي، لما توفره من دقة متناهية وأمان أكبر للمريض، فضلًا عن تقليص فترة التعافي داخل المستشفى وتحسين نسب النجاح الجراحي".

أضافت: "كما طلب من المستشفيات التي ترغب في اعتماد هذه التقنية إبلاغ الصندوق مسبقًا وتحديد نوعية العمليات التي ستُجرى بواسطة الروبوت "Robot".

تابعت: "وفي السياق الاستشفائي أيضًا، وضمن مسار الدفعات الدورية، أصدر الدكتور كركي قرارين بتاريخ 12/8/2025 حملا الرقمين 689 و690، قضى بموجبهما دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية عن أعمال الطبابة داخل المستشفيات و44 مليار ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة".

ومن جهة أخرى، استقبل المدير العام في مكتبه صباح أمس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر على رأس وفد من ممّثلي أصحاب المدارس الخاصّة، "حيث تباحث المجتمعون في العلاقة الوطيدة بين الضمان والقطاع التربوي وسادت أجواء إيجابيّة وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات التي تنصف المعلّمين والأجراء وتحسّن من أوضاعهم الاجتماعية والصحيّة، وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات التعليميّة وتطويرها".

وفي الختام، أكد الدكتور كركي أنّ "هذه الخطوات ليست سوى محطة على طريق طويل، وأن الصندوق ماضٍ في تطوير وإصلاح منظومته الصحية، بما يضمن للمضمونين رعاية طبية تليق بحقهم في الصحة والحياة الكريمة".