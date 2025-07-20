اختتم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة وُصفت بـ”التاريخية” إلى العاصمة الأميركية واشنطن، التقى خلالها نظيره الأميركي بيت هيغسيث، حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الإقليمية والاستراتيجية.

وقال كاتس في بيان عقب الزيارة، إنه تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات المشتركة بين الجانبين، تهدف إلى “ضمان قوة إسرائيل وازدهارها، وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء”.

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن “عميق امتنانه” للإدارة الأميركية على تنفيذ عملية “مطرقة منتصف الليل”، واصفًا إياها بأنها “ضربة مدمّرة للبرنامج النووي الإيراني”.

وخصّ كاتس بالشكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيدًا بـ”قراره الشجاع وقيادته الحازمة التي قادت إلى تنفيذ العملية بنجاح”.

وختم بالقول إن “التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس مجرد شراكة، بل مهمة مشتركة”، مؤكدًا أن “البلدين أقوى معًا”.