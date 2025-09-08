Sep 8, 2025 10:32 PMClock
قطر تحث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة

 قال مصدر مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على “الاستجابة” لأحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وذلك خلال محادثات في الدوحة يوم الاثنين.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي، والذي نقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.


كانت الحركة أعلنت يوم الأحد أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

