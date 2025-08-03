سقطت قذائف هاون على بلدة عرى بريف السويداء منذ ساعات ‏صباح الأحد، مصدرها مسلحين من عشائر البدو في المقبرة ‏المسيحية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. ‏

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن “مسلحين من أبناء الطائفة ‏الدرزية ردوا على مصادر النيران في المقبرة المسيحية، وما يزال ‏القصف متقطعا بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر ‏بشرية، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع ‏تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة، وسط غياب أي ‏توضيح رسمي من الجهات المسيطرة في المدينة حول مصدر النيران ‏أو الجهة المسؤولة عنها”.‏

وحذر المرصد السوري من خطورة استمرار هذه الاعتداءات التي ‏تهدّد أرواح المدنيين وتزيد من حالة التوتر في المحافظة، ويطالب ‏الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف مصادر النيران ‏ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

وفي 26 تموز الماضي شهدت الأحياء الغربية لمدينة السويداء ‏قصفاً مفاجئاً بمضادات أرضية انطلقت من محور بلدة كناكر، حيث ‏تعرّض تل الحديد ومحيطه لإطلاق قذائف ثقيلة من قبل تجمعات ‏عشائر البدو في الجهة المقابلة، في خرق واضح للهدنة القائمة. ‏

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات النهب والتخريب التي تتعرض لها ‏بلدة كناكر منذ يومين على مرأى ومسمع من قوات الأمن العام ‏المسيطرة على ريف السويداء الغربي.‏