أفادت مصادر طبية للعربية بمقتل 87 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على غزة خلال آخر 24 ساعة بينهم 16 شخصا من منتظري المساعدات.

وبالتزامن مع عمليات النزوح الواسعة التي تشهدها مدينة غزة تتعرض الأجزاء الشماليه والشرقية وصولاً إلى عمق المدينة إلى غارات اسرائيلية جوية ومدفعية متواصلة يرافقها عمليات نسف للمباني السكنية

وأفاد مراسل العربية والحدث باستهداف الطيران الاسرائيلي منازل الفلسطينيين في منطقة الصحابة وحي الدرج شرق غزة بالتزامن مع عمليات إطلاق نار باتجاه المواطنين ومنازلهم في شارع الجلاء شمال المدينة .

تفيد تقارير للدفاع المدني بمقتل العشرات بشكل شبه يومي في العمليات الإسرائيلية في غزة التي يحاصر الجيش سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة منذ 23 شهرا.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن الخميس، أن الجيش يسيطر حالياً على نحو 40 في المائة من مدينة غزة، في الوقت الذي يمضي فيه قدماً في خططه للسيطرة الكاملة على المدينة، مشيراً إلى أن قواته تقترب من السيطرة على نصف المدينة الواقعة بشمال القطاع.

وأعلنت إسرائيل مدينة غزة "منطقة قتال" الأسبوع الماضي. وتُعتبر أجزاء من المدينة بالفعل "مناطق حمراء"، حيث أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلائها "تحسباً لوقوع قتال عنيف"، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".