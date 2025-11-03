المركزية - جمع قسم كفرشيما الكتائبي نخبة من اهل الفن والاعلام والسياسة في تكريم الموسيقار ملحم بركات بحضور النائب الياس حنكش ممثلا رئيس الكتائب ونائب الامين العام الدكتور ايلي صقر واعضاء المكتب السياسي لينا الجلخ وجورج جمهوري ورئيس الاقليم بشير بو طانيوس والمرشح الكتائبي كابي سمعان ورئيس بلدية كفرشيما وسيم الرجي ورئيسة القسم جوزيان ابي نصر وعائلة المكرم.

البداية مع النشيدين اللبناني والكتائبي فكلمة رئيسة القسم جوزيان أبي نصر التي كشفت ان بركات انتسب الى حزب الكتائب لانه التزم قضايا الوطن والانسان ولفتت الى ان بركات صنع نفسه بنفسه وهو الذي عاش في زمن الكبار فكان اسما ساطعا في دنيا الفن وهو الذي لم يكن يملك في جيبه سوى ريشته وفي يمينه عوده وهو أيضا الذي ادهش الموسيقار محمد عبد الوهاب بألحانه. كما لفتت الى اغنية حيي البطل يا زمان التي خلد من خلالها ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميل.

ومن ثم تحدث رئيس الاقليم بشير بو طانيوس الذي لفت الى ان كفرشيما هي بلدة العنفوان والارض الطيبة. وقال: "ملحم بركات غنى للحب والارض والكرامة .وكان روحا حقيقية في الحانه التي نسمع فيها نبض الجبال ونلمس كرامة الانسان اللبناني". واستذكر بو طانيوس الاغنية التي وضعها بركات للرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل وقال: "غنى ملحم بركات لحلم بشير وللبنان السيادة والحرية والكرامة. وكما واجه بشير الموت من أجل الحياة واجه ملحم بركات السطحية بالفن الاصيل". وشدد على ان الثقافة والفن هما وجهان من أوجه النضال الذي يخوضه حزب الكتائب.وفي تكريم ملحم بركات نكرم الفن الملتزم والهوية اللبنانية.

كلمة العائلة ألقاها الشاعر نزار فرنسيس الذي شدد على اهمية الوفاء وعلى اهمية كفرشيما في حياة الملحم وهو الذي لم ينس بلدته.كما شكر حزب الكتائب وقسم كفرشيما على التكريم.وقال:"قبر ملحم في ذاكرتنا ولذلك هو لن يموت".

بدوره النجم العربي وليد توفيق استذكر محطات كثيرة جمعته بالراحل الكبير.

النائب الياس حنكش وصف بركات بالمارد الكبير الذي جعلنا نعيش لبنان الحقيقي وهو الذي كان رسولا للابداع اللبناني.حنكش حيا كل الفنانين المتواجدين الذين رسموا أجمل صورة عن لبنان وهي تلك الصورة التي لم نرها بعد. وأكد النائب حنكش ان ملحم بركات ترك لنا ارثا كبيرا وهو الذي تمتع بصفات يتمنى كل واحد فينا ان تكون لديه. وعاهد روح ملحم بركات ان نبقى رجالا وان يبقى الوطن.وفي الختام بدأت مراسم التكريم كما قدمت السيدة رندا بركات درعا تقديريا لقسم كفرشيما.