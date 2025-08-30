

أعلنت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة مطروح المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب عربة قطار ركاب، كان متجهاً من مرسى مطروح نحو الإسكندرية، إلى 3 وفيات و55 مصاباً حتى الآن.

وقع الحادث مساء اليوم السبت 30 أغسطس في منطقة صحراوية غرب مدينة الضبعة، وتحديداً بين قريتي زاوية العوامة وسواني جابر.

توقفت حركة القطارات بشكل كامل على خط مطروح – محرم بك عقب خروج عدد من عربات القطار رقم 1935 «روسي مكيف» عن القضبان عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى هبوط مفاجئ في مسار السكة الحديدية.

كان القطار قد بدأ رحلته على خط مطروح – محرم بك، على أن يستكمل لاحقا رحلته كقطار رقم 1936 من محطة محرم بك في الإسكندرية إلى القاهرة.

لكن الحادث المفاجئ حال دون إتمام الرحلة، وحوّلها إلى مشهد مأساوي استدعى تدخل الطوارئ.

عقب الحادث، تم استدعاء الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها لمسارها، مع إرسال فرق من هندسة السكة الحديدية للتعامل مع الهبوط الذي تسبب في خروج العربات عن القضبان ومعالجته بشكل عاجل لضمان عودة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

تعرض القطار للحادث في منطقة صحراوية غرب مدينة الضبعة، بين قريتي زاوية العوامة وسواني جابر.

وسارع الأهالي إلى موقع الحادث لمساعدة الركاب، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

فور وقوع الحادث توجهت سيارات الإسعاف وشرطة النجدة والجهات المعنية لموقع القطار.

فور وقوع الحادث، جرى استدعاء الأوناش لرفع العربات المنقلبة وإعادتها إلى القضبان، إلى جانب إرسال فرق هندسة السكة الحديدية لمعالجة الهبوط في الخط وإعادة تشغيل الحركة في أسرع وقت ممكن.

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، تفاصيل حادث خروج قطار مطروح رقم 1935 «روسي مكيف» عن مساره بخط مطروح–محرم بك عند الكيلو 203، وذلك بين محطتي فوكة وجلال بالقرب من مدينة الضبعة.

وجّه الوزير بضرورة إعداد تقارير فنية عاجلة حول أسباب خروج القطار عن مساره، إلى جانب الإسراع في توفير الدعم الفني واللوجستي لسرعة عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

كما شدد على متابعة حالة المصابين والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

https://twitter.com/i/status/1961797354513727705