Jul 25, 2025 12:44 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

قتلى ومصابون في انفجار هز مبنى سكنيا في ساراتوف الروسية

 أعلنت السلطات في مقاطعة ساراتوف الروسية عن وقوع انفجار في مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ساراتوف، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والإصابات، بحسب "روسيا اليوم".

ونتيجة الانفجار انهارت إحدى وحدات المبنى بالكامل، فيما تعرضت أجزاء أخرى من المبنى بين الطابقين السابع والعاشر لدمار كبير.

وأكدت الطوارئ الإقليمية "وفاة ثلاثة أشخاص في الحادث"، بينما أشارت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون إلى "احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض".

وأصيب عدد من المتواجدين قرب المبنى المنكوب لحظة الانفجار، حيث تساقط عليهم الحطام.

وترجح السلطات أن يكون الانفجار ناجما عن تسرب للغاز.

وتجري عملية إجلاء سكان المبنى المنكوب بسبب خطر وقوع مزيد من الانهيارات.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o