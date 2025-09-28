رفض أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، قائلاً في الذكرى السنوية لاغتيال سلفه حسن نصر الله: «لن نسمح بنزع السلاح، وسنواجه مواجهة كربلائية لأنَّنا في معركة وجودية».

وأحبط تصعيد قاسم الجهود اللبنانية والدولية العازمة على تنفيذ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، إذ رأى أنَّ «الخطر الإسرائيلي - الأميركي على لبنان، خطر وجودي على المقاومة ولبنان»، لافتاً إلى أنَّ نزع السلاح «يعني نزع القوة تلبيةً لمطلب إسرائيل وتحقيق أهدافها».

وأكَّد أنَّ لبنان «نفّذ ما عليه من القرار 1701، فلتُنفّذ إسرائيل ما عليها»، مُطالباً الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بـ«حصرية السلاح».

وأتت تصريحات قاسم على وقع زيارة قام بها أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت للمشاركة في الذكرى، فالتقى على هامشها برئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام الذي كرّر أمامه رغبة لبنان «بعلاقات احترام متبادل».

وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ سلام ردّ على المسؤول الإيراني الذي أبدى «رغبة بتحسين العلاقات وتطويرها»، بقوله: «نحن أيضاً نريد تحسينها، لكن في كل مرة تزورنا تسبقك تصريحات إيرانية فيها تدخّل بالشأن اللبناني، ولا يُفهم منها رغبة في تطويرها».



"الشرق الأوسط"