في بيروت لم يعد الآتي سرّاً؛ فالسؤال عن احتمال نشوب حرب جديدة لم يعد متصدِّراً المشهد، بل أصبح السؤال: متى موعدها؟ أو باللغة العامية «إيمتى الحرب؟»، هو «الترند» وفقاً للغة «السوشيال ميديا». ولأن الميديا ووسائطها الحديثة تلعب لعبتها الخطرة، وتؤثِّر في الواقع اللبناني المفكك والقابل للانفلات الداخلي والاشتعال الخارجي؛ أصبح مبعوث الحل الأميركي السفير توم برّاك جزءاً من أسئلة اللبنانيين وأزمتهم.

قبل تصريحات برّاك وتغريداته أو بعدها، وبعد فائض خطابات الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الغزيرة وقبلها، وما بينهما سيل من التصريحات الرسمية اللبنانية في الداخل أو في المحافل الدولية عن السيادة والإصلاح وحصر السلاح والسلم الأهلي والعيش المشترك والتنمية والاقتصاد وإعادة الإعمار... تصريحات لم تعد تجد آذاناً صاغية لدى اللبنانيين أو لدى أصدقائهم في الخارج. والحقيقة أن الجمهورية اللبنانية دولةً وشعباً دخلت في نفق مسدود وتواجه استعصاء يحتاج إلى معجزة سماوية لحلّه، وهذا مستحيل. أمّا الخارج فهو منقسم ما بين إهمال أو ضغط دبلوماسي أو...

تشير بعض المعلومات إلى أن السفير برّاك سيغادر مهمته اللبنانية خلال أقل من شهر، واحتمال انتقال الملف اللبناني إلى مكتب الأمن القومي في واشنطن مع تعزيز دور لجنة «الميكانيزم» العسكرية المسؤولة عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؛ ما يعطي العسكر دوراً موسَّعاً مع الإبقاء على مهمة مورغان أورتاغوس اللبنانية.

بعيداً عن صحة ابتعاد برّاك أو عدمها، فإن تصريحاته الأخيرة عن سلاح «حزب الله» وإيران وعجز الدولة اللبنانية ومؤسساتها عن تنفيذ قراراتها، كشفت عما يمكن وصفه رأياً أميركياً بأن الرهان على الدولة لم يعد ممكناً؛ فكلام برّاك أقرب إلى القول إن آخر العلاج هو الكيّ، والكيّ هنا لا يحتاج إلى تفسير: أن تقوم تل أبيب بما لا يمكن للدولة اللبنانية القيام به لا بالقوة ولا بالتراضي.

فعليّاً، فجَّر برّاك صمامات الأمن التي راهن عليها اللبنانيون، ولم تشفَع له تغريدته الأخيرة المبهمة عن دعم جهود لبنان وبناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران. فلبنان المستعصي لم يجد حتى الآن لغة صحية مع جاره السوري الجديد من أجل تجاوز الماضي وتراكماته، فكيف سيجد لغة تفاوضيةً ما مع عدوه؟ فواشنطن المتماهية والمتبنِّية لتل أبيب في كل المواقف حشرت لبنان الرسمي في الزاوية، ولم تمارس أدنى أنواع الضغط على تل أبيب، بل على العكس يطالب وزير خارجيتها ماركو روبيو بالاطلاع على تقرير الجيش اللبناني عن تنفيذ خطة الحكومة لتسليم سلاح «حزب الله». وهذا ما سوف يثير مخاوف التصعيد إذا لم تقتنع واشنطن وتل أبيب بما قدّمه تقرير الجيش، فيصبح الآتي أعظم.

لم يكن الشيخ نعيم قاسم بعيداً عن الآتي من الأيام؛ فهو عندما عرض المصالحة مع الرياض كان يرسل إشارات داخلية وخارجية عن تعافي الحزب وجاهزيته. هذا التعافي السريع افتراضياً موجَّه إلى الداخل بألا يفكِّر أحد في المساس بالسلاح، وإلى تل أبيب بأن الحزب أعاد بناء قدراته، وهو جاهز لأي احتمال. أمّا المحيط العربي فهو عودة «حزب الله» الإقليمي، الذي يمكن أن يكون جزءاً من معادلة جديدة فرضها العدوان على الدوحة. وكل هذا لا يرتبط بتقدير الداخل والخارج، بل وفقاً لرغبة نعيم قاسم فقط.

وعليه، ما بين كلام رجل الأعمال برّاك الذي يرغب في تسوية لم تعد بمتناوله، وبين الشيخ نعيم قاسم الذي يشهر تعافي حزبه، وبين تل أبيب التي تجد في الأول براغماتية تجارية لا تناسب مخطّطاتها، وفي الثاني خطراً لا يمكن أن يُترك طويلاً حتى لا تزداد قدراته فتزداد معها تكلفة إعادة تحييده؛ يصبح الآتي أعظم.

مصطفى فحص - الشرق الاوسط