أفادت مصادر مطلعة لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، بأن إسرائيل اغتالت يحيى المبحوح، قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة، عبر قصف استهدف مقهى في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الحالي، بعد مفاوضات غير مباشرة جرت في شرم الشيخ بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية أميركية ومصرية وقطرية، وبمشاركة تركية.

وقد نصّ الاتفاق على:

إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة.

تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين.

إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد وأحكام عالية.

انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية إلى حدود متفق عليها داخل القطاع.

إدخال شاحنات الإغاثة وفتح المعابر.

إلا أن إسرائيل رفضت حتى الآن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين. وكانت حماس قد سلّمت حتى مساء السبت 12 جثماناً، فيما لا يزال مصير 16 آخرين قيد البحث في المناطق المدمرة داخل القطاع.

يُشار إلى أن إسرائيل وحماس تتبادلان منذ أيام الاتهامات بخرق اتفاق الهدنة، وسط مؤشرات ميدانية على احتمال انزلاق الهدوء الهش نحو تصعيد جديد.