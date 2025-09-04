حذّر القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، حنان جيفن، من أنّ سوريا ستشهد في الفترة القريبة المقبلة أحداثاً خطيرة قد تغيّر المشهد الميداني والسياسي، متهماً المبعوث الأميركي توم باراك بتجاهل تحذيرات رجال الاستخبارات الذين يمتلكون خبرة واسعة بالساحة السورية.

وقال جيفن في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “هذا المساء”: “توم باراك شخصية تراجيدية في السيناريو السوري، فهو رجل أعمال وصديق لدونالد ترامب، لكنه لا يملك المعرفة بالشرق الأوسط، ولا يُصغي للمختصين الذين يدركون حقيقة الوضع”، مضيفاً أن ما يجري في السويداء قد يتكرر في مناطق أخرى.

وأوضح أنّ التطورات المرتقبة قد تطال المناطق الكردية أو المناطق العلوية على الساحل السوري، مشيراً إلى أنّ غارات سلاح الجو الإسرائيلي الأخيرة في طرطوس واللاذقية تكشف وجود قوات متطرفة لا تسيطر عليها الحكومة السورية الحالية.

وتوقّع جيفن أن تدرك واشنطن قريباً أنّ الوضع في سوريا ليس صدفة، وأنّ النظام القائم يواجه أزمة بنيوية عميقة ستؤثر على المساعدات والدعم الدولي