عُثر اليوم على جثة الناشط كندي العداي داخل منزله في حي الجورة بمدينة دير الزور، وقد وُجد مشنوقاً، فيما بدت على جسده آثار واضحة للضرب والتعذيب، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن لمصادر ميدانية.

العداي، الذي عاد مؤخراً إلى سوريا من ألمانيا، يُعد من أبرز الناشطين منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وظهر باسمه الصريح في عدة وسائل إعلام، واشتهر بمواقفه النقدية.

وكان قد اعتُقل قبل نحو 20 يوماً على يد عناصر تابعة للأمن العام، ثم أُفرج عنه لاحقاً دون صدور أي بيان رسمي يوضح أسباب توقيفه أو الإفراج عنه.

وأفادت المصادر أن اعتقاله جاء عقب تداول الضحية في وقت سابق منشورات نقدية نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأوضاع الراهنة، بينما تبقى ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها مجهولة حتى اللحظة.