تعرّض النائب الأسقفي العام لأبرشية حمص وحماة والنبك للسريان الكاثوليك، الخورأسقف ميشيل نعمان، مساء أمس الأربعاء، لمحاولة سرقة مسلّحة أمام منزله في قرية زيدل بريف حمص، على يد شخصين ملثّمين ادّعيا أنهما من “الأمن العام”.

وأوضح نعمان أن المسلحين باغتاه أثناء وصوله إلى منزله، حيث تعرض للتهديد بالسلاح وملاصقة الجدران قبل أن يسلبا صليبه الذهبي الذي يمتلكه منذ خمسين عامًا وبعض المقتنيات الشخصية.

وأكد أنه نجا بأعجوبة بعد مغادرة المهاجمين، تاركينه مرتبكًا بلا مفاتيح أو هاتف، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالخوف على حياته بقدر ما فكّر في ضحايا اعتداءات مماثلة، واصفًا نجاته بأنها بعناية إلهية.

كما وجه شكره لأبناء القرية والكهنة الذين سارعوا لمؤازرته عقب الحادثة.

ومن جهتها، ذكرت مصادر أمنية، أن دوريات وصلت إلى المكان لفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وسط حالة استياء في أوساط أهالي قرية زيدل ذات الغالبية المسيحية.