نشر موقع “إيران بالعربية” لقطات فيديو قال إنها توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري أدى إلى إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي للموقع السري الذي كان يحتضن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، غربي طهران.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد كشفت، في وقت سابق، تفاصيل تتعلق بإصابة الرئيس الإيراني بجروح، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين تمكنوا من الخروج من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، علما أنهم كانوا في الطوابق السفلية، باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقاً لمثل هذا الغرض، بعد أن أصيب بعضهم.

https://twitter.com/i/status/1946658843607363995